|
adsp napoli 1
26 agosto 2025, Aggiornato alle 13,41
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Infrastrutture 26/08/2025

Suez, firmato accordo per due aree doganali a nord e sud del canale

Per la gestione delle strutture riservate alle merci in container, sarà costituita la joint venture Sigma Egypt


Due aree doganali a nord e sud di Suez. Per concretizzare i relativi progetti la Suez Canal Economic Zone ha firmato due accordi con l'Arab Organization for Industrialization, l'egiziana United Egy Group e le turche Sigma Logistics & Containers e Logi Trade. I quattro partner costituiranno la joint venture Sigma Egypt per la gestione delle due aree di complessivi 100 mila metri quadri per lo stoccaggio, movimentazione e riparazione di container con merci sottoposte a vincoli doganali. 

Grazie ad un investimento di 4,2 milioni di dollari, un'area di 50 mila metri quadri sarà realizzata a El Qantara, cinquanta chilometri a sud dello scalo di Port Said, mentre l'altra area di 50 mila metri quadri sarà allestita a Sokhna, nel Golfo di Suez. 
 

Tag: suez

Articoli correlati

Porto di Trieste, Grimaldi: "Maggiore concorrenza e un'opportunità per l'Italia e l'Europa"

Avviato a Catania il recupero di 48 relitti nelle acque del porto

Sicilia Occidentale, Tar fissa udienza per richiesta sospensiva del commissario straordinario

A Salerno SCT migliora la capacità operativa: consegnati tre nuovi Reach Stackers

Traffico container in rosso nel porto di Algeciras. Meglio passeggeri e veicoli

Movimentazione, a Barcellona i container arrancano e i crocieristi aumentano

Politica e porti, acque agitate per i nuovi commissari straordinari

A Valencia traffico merci sotto tono. Ma il settore container è in salute

Ambiente, dai fondali alla nuova diga di Genova: intesa tra porti liguri per l'economia circolare