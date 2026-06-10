Strategia industriale marittima, SEA Europe accoglie con favore le Conclusioni del Consiglio Ue

SEA Europe (Shipyards' & Maritime Equipment Association of Europe) accoglie con favore l'adozione delle Conclusioni del Consiglio Ue sulla strategia industriale marittima comunitaria, che rappresenta un forte segnale politico a sostegno dell'industria manifatturiera marittima europea e un giusto riconoscimento del ruolo strategico che la cantieristica navale e le attrezzature marittime svolgono per la sovranità industriale, la sicurezza economica, la resilienza e la leadership tecnologica dell'Europa.

Le Conclusioni giungono in un momento critico per l'Europa. Con l'intensificarsi della concorrenza globale e le tensioni geopolitiche che continuano a rimodellare le catene del valore industriali, il Consiglio riconosce l'importanza strategica di mantenere una solida base industriale marittima in Europa e sottolinea la necessità di preservare le capacità chiave di costruzione navale, riparazione navale, ammodernamento e produzione di attrezzature marittime in tutta l'Unione.

SEA Europe accoglie con particolare favore il riconoscimento da parte del Consiglio della necessità per l'Europa di rafforzare la propria competitività, affrontando al contempo le crescenti distorsioni del mercato e le sovvenzioni sleali da parte di paesi terzi, e il suo invito a esplorare opzioni per proteggere meglio le industrie marittime europee attraverso gli strumenti di difesa commerciale esistenti. Altrettanto significativo è il sostegno del Consiglio all'uso strategico degli appalti pubblici e delle procedure di gara, compreso l'utilizzo di requisiti di sostenibilità, circolarità e contenuto europeo. Le Conclusioni riflettono una crescente consapevolezza dell'indispensabilità di condizioni di parità affinché le imprese europee possano continuare a investire, innovare e creare posti di lavoro di alta qualità in Europa.

Il Consiglio pone inoltre la resilienza industriale e gli investimenti al centro della sua visione per il settore. Dal sostegno alla modernizzazione dei cantieri navali e all'implementazione di tecnologie avanzate, alla creazione di un'Alleanza europea per le catene del valore industriali marittime e al miglioramento dell'accesso ai finanziamenti, le Conclusioni forniscono importanti orientamenti politici per rafforzare l'ecosistema industriale marittimo europeo e garantirne la competitività a lungo termine.

Il documento del Consiglio Ue evidenzia inoltre, giustamente, la crescente importanza della sicurezza marittima e della resilienza industriale. SEA Europe accoglie con favore il riconoscimento da parte del Consiglio della necessità di proteggere le infrastrutture marittime critiche, rafforzare le catene di approvvigionamento, sviluppare capacità marittime a duplice uso e sostenere i segmenti navali strategici che contribuiscono agli obiettivi di sicurezza e preparazione dell'Europa.

Le Conclusioni riconoscono inoltre una delle sfide più urgenti del settore: l'accesso a lavoratori qualificati. SEA Europe accoglie con favore l'appello a un approccio europeo coordinato in materia di competenze marittime, eccellenza professionale, riqualificazione e sviluppo della forza lavoro. Garantire la disponibilità di talenti qualificati sarà essenziale per realizzare le ambizioni industriali e tecnologiche dell'Europa.

