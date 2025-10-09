Stoccaggio e spedizioni di imbarcazioni: Medov Group acquisisce Programma Mare

Medov Group, brand di riferimento nei settori dello shipping, della logistica e della nautica da diporto, ha acquisito la maggioranza di Programma Mare S.r.l., storica azienda spezzina che ha innovato i metodi tradizionali di packaging per lo stoccaggio e le spedizioni di imbarcazioni a livello internazionale. L'annuncio arriva da Giulio Schenone, presidente e ceo di Medov Group. L'operazione, che segue di pochi mesi l'inaugurazione a giugno del nuovo magazzino refrigerato Janua Algor a Genova Voltri, si inserisce nella strategia di sviluppo e diversificazione promossa dal Gruppo, con l'obiettivo di ampliare ulteriormente la gamma di servizi e consolidare la presenza nel mercato marittimo, logistico e portuale europeo.

"Siamo orgogliosi di annunciare l'ingresso di Programma Mare in Medov Group: questa acquisizione rappresenta un passaggio significativo perché rafforza la nostra capacità di proporre soluzioni sempre più integrate e innovative nel settore marittimo e logistico," ha dichiarato Schenone. "Si tratta di un passo importante per l'espansione del nostro network e per la creazione di nuove sinergie a beneficio di clienti e partner, che potranno contare su un'offerta completa e unica. Dai servizi di agenzia marittima e noleggi con Medov, Costamed, AMG Chartering, alla supply chain logistic e ai magazzini frigoriferi di Medov Logistics e Janua Algor, allo stoccaggio e riparazioni dei contenitori con Derrick sino alle proposte di agenzia ed esperienze di ospitalità di lusso per la nautica da diporto con San Giorgio Yachting e adesso anche le soluzioni avanzate di imballaggio per yacht di ogni dimensione".

Fondata a La Spezia, Programma Mare si è affermata negli anni come partner di fiducia per i più importanti cantieri italiani della nautica da diporto, grazie a competenze specialistiche nella produzione di coperture termoretraibili, strutture per la nautica e soluzioni per la spedizione e il rimessaggio delle imbarcazioni.

"Entrare a far parte di Medov Group significa poter valorizzare ulteriormente il nostro know-how e offrire ai clienti un servizio ancora più completo e competitivo," ha commentato Davide Giannoni, socio e ceo di Programma Mare. "Siamo entusiasti di avviare questo nuovo capitolo aziendale che ci consentirà di unire il nostro radicamento territoriale e la nostra esperienza specialistica alla visione internazionale e multisettoriale di Medov Group".

Davide Giannoni e Francesco Dazzi, entrambi i soci fondatori, restano in azienda con una rilevante quota e rispettivamente con i ruoli di amministratore delegato e direttore di Produzione. L'acquisizione assume un valore ancora più strategico considerando che l'azienda spezzina ha recentemente inaugurato a Sarzana un nuovo magazzino logistico di 1.600 metri quadrati coperti, dotato di 660 posti pallet, oltre a un'area esterna di pari dimensioni.

L'obiettivo di Programma Mare all'interno di Medov Group è quello di crescere ulteriormente per offrire la propria gamma di servizi alla Clientela anche presso altre sedi. Con questa operazione, Medov Group conferma la propria missione di crescita costante nel settore marittimo e logistico, puntando sull'integrazione di servizi e competenze diversificate e rafforzando la propria competitività nel panorama mediterraneo e internazionale.

