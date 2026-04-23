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Armatori 23/04/2026

Stenelle nel Santuario Pelagos: iniziano i monitoraggi a bordo delle navi Corsica Sardinia Ferries

Domenica scorsa, sulla tratta Bastia/Nizza/Vado Ligure, i ricercatori di Fondazione CIMA si sono imbarcati insieme al gruppo di studenti


Dopo la pausa invernale, riprendono i monitoraggi della fauna marina a bordo dei traghetti della Corsica Sardinia Ferries. Domenica 19 aprile, sulla tratta Bastia/Nizza/Vado Ligure, i ricercatori di Fondazione CIMA si sono imbarcati insieme al gruppo di studenti che, a partire da giugno, costituirà il team di osservatori a bordo delle Navi Gialle.

Gli studenti provengono da Università di tutto il mondo e presso Fondazione CIMA impareranno le tecniche di monitoraggio in mare. "Per molti di loro questa è stata la prima esperienza in assoluto in mare e la prima opportunità di osservare i cetacei nel loro ambiente naturale. Si è trattato di un primo viaggio ricco di avvistamenti, con oltre 20 gruppi di stenelle, alcuni dei quali numerosissimi, per diverse centinaia di esemplari. La maggior parte dei gruppi è stata avvistata nelle acque più vicine alla costa, durante la navigazione tra Nizza e Vado Ligure. Questo è un dato rilevante che ci conferma l'importanza di monitoraggi continui soprattutto in aree così esposte alle diverse attività umane", afferma Paola Tepsich, ricercatrice di Fondazione CIMA.

Al largo di Nizza è stata avvistata anche la prima balenottera comune della stagione. "I cetacei - spiega  Tepsich - sono sentinelle dell'ecosistema e la loro presenza ci conferma che l'area è ricca di nutrimento per loro e quindi anche per tante altre specie. Grazie ai monitoraggi effettuati dal 2007, abbiamo 20 anni di dati che ci hanno permesso di ottenere informazioni più chiare sulla presenza e distribuzione di questi giganti. In primavera gli avvistamenti sono solitamente più rari, per poi intensificarsi durante la stagione estiva. Speriamo che questa sia un'annata ricca di incontri".

"La Compagnia conferma il suo impegno per l'ambiente e il sostegno al mondo della ricerca, che si traduce in azioni concrete e nel dialogo continuo con il mondo scientifico da oltre 20 anni, e mette a disposizione le sue navi, che si trasformano in laboratori galleggianti", commenta Cristina Pizzutti, responsabile comunicazione e Marketing di Corsica Sardinia Ferries.

Tag: traghetti - ambiente

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