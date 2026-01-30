|
Stati di bandiera, ICS pubblica il report sulle performance

L'associazione internazionale incoraggia gli armatori ad utilizzare la tabella anche per verificare l'applicazione delle norme in tema di tutela dei lavoratori e dell'ambiente


L'International Chamber of Shipping (ICS) ha pubblicato online la propria analisi annuale sulle performance degli Stati di bandiera (Flag State Performance Table) che intende fornire una valutazione oggettiva e basata sui dati delle prestazioni, nonché basata su criteri quali le statistiche sul controllo dello Stato di approdo e la ratifica delle convenzioni dell'International Maritime Organization (Imo) e dell'International Labour Organization (Ilo).

L'analisi appena pubblicata evidenzia che gli Stati di bandiera con non più di un potenziale indicatore negativo sui 19 criteri presi in considerazione includono i dieci Stati di bandiera più grandi per tonnellaggio della flotta mondiale, ovvero Cina, Giappone, Grecia, Hong Kong e Singapore, oltre ai cinque maggiori registri aperti, ovvero Bahamas, Isole Marshall, Malta, Liberia e Panama. L'associazione armatoriale internazionale precisa che assieme questi Stati di bandiera gestiscono circa il 70% della flotta mercantile mondiale.

L'ICS incoraggia gli armatori e gli operatori a utilizzare la tabella per verificare se uno Stato di bandiera si dimostra affidabile e a fare pressione sulle amministrazioni di bandiera affinché apportino eventuali miglioramenti che potrebbero essere necessari, in particolare in relazione alla sicurezza della vita in mare, alla protezione dell'ambiente marino e alla fornitura di condizioni di lavoro e di vita dignitose per i marittimi.
 

