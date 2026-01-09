|
adsp napoli 1
13 gennaio 2026, Aggiornato alle 17,19
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Infrastrutture 09/01/2026

Sport nautici, sottoscritta l'intesa tra Coni e AdSP Tirreno Centro Settentrionale

La sinergia destinata anche a diffondere discipline come vela, canottaggio, canoa e kayak e nuoto in acque libere all'interno degli scali e dei bacini gestiti dall'Autorità di Sistema Portuale

Raffaele Latrofa (a sinistra) e Luciano Buonfiglio

 Per valorizzare lo sport nell'area dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, e il presidente dell'AdSP, Raffaele Latrofa, hanno sottoscritto al Foro Italico un protocollo d'intesa finalizzato allo sviluppo di una collaborazione, soprattutto in vista di grandi eventi agonistici. 

L'accordo si prefigge, fino al termine dell'attuale quadriennio olimpico, la promozione del movimento dando risalto al ruolo dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta nell'accogliere delegazioni, atleti e tifosi in arrivo via mare e sviluppando poli nelle zone retroportuali, anche come leva di rigenerazione urbana. 

Previsto anche l'eventuale utilizzo di aree demaniali portuali dismesse o riqualificate per la realizzazione di strutture temporanee, l'organizzazione di crociere tematiche in occasione di manifestazioni nonché di campus sportivi nelle aree interessate, con la possibilità di favorire l'inclusione sociale, veicolando gli ideali sportivi a beneficio dei giovani e delle scuole presenti nelle zone portuali. 

La sinergia, destinata anche a diffondere discipline sportive come vela, canottaggio, canoa e kayak, nuoto in acque libere e altri sport nautici all'interno dei porti e dei bacini gestiti dall'AdSP, vivrà nel segno della sostenibilità, mediante progetti di decarbonizzazione e appuntamenti pilota su sport a impatto zero.

Tag: porti - civitavecchia

Articoli correlati

Il 2025 dell'Adriatico Orientale: Trieste e Monfalcone superano i 64 milioni di tonnellate

Movimentazione container, Gioia Tauro si conferma primo porto italiano

A Livorno consegnati i primi lavori per l'allargamento del Canale di Accesso

A Ravenna un 2025 da record per il traffico delle merci nel porto

Genova, approvato il piano di conferimento dei sedimenti presso la diga foranea

Trasporto ferroviario, Uiltrasporti: "L'accordo con Medway rafforza diritti e qualità del lavoro"

Trieste, con l'accordo Seadock-Medcem riattivato il "terminal cemento"

Container, sarà realizzato in Brasile il nuovo terminal di Hanseatic Global (gruppo Hapag-Lloyd)

Sviluppo digitale, l'AdSP del Mare di Sicilia Orientale vara il Piano triennale