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06 maggio 2026, Aggiornato alle 15,48
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Armatori - Logistica 06/05/2026

Spedizioni multimodali, Express Global apre un nuovo ufficio a Singapore

Un passo significativo nel percorso di espansione del brand Cosulich Logistics nell'area Asia-Pacifico

Giovanna Cibin

Express Global annuncia l'apertura del suo nuovo ufficio a Singapore, un passo significativo nel percorso di espansione del brand Cosulich Logistics nell'area Asia-Pacifico. La nuova sede consolida la presenza di Express Global in uno dei principali hub logistici a livello mondiale, ampliando la capacità di supportare clienti, partner e stakeholder in tutto il Sud-Est asiatico. Giovanna Cibin è managing director di Express Global Singapore.

La nuova sede contribuisce a costruire una rete regionale sempre più integrata e connessa. Essere presenti a Singapore consente a Express di operare più vicino ai mercati chiave, rafforzando le relazioni e creando nuove opportunità di collaborazione e sviluppo del business. Il nuovo ufficio è destinato a svolgere un ruolo centrale nel sostenere i piani di crescita del Gruppo nell'area, confermando al tempo stesso l'impegno nel fornire soluzioni logistiche affidabili ed efficienti. 

Lo sviluppo di questa sede sarà guidato da una forte attenzione al contesto locale, unita alla capacità di valorizzare l'esperienza internazionale del Gruppo. Favorendo la collaborazione tra le diverse sedi e rafforzando le sinergie a livello regionale, Express Global punta a sostenere una crescita solida e a migliorare ulteriormente le proprie capacità operative. Un'espansione che rappresenta non solo un traguardo importante per Express Global, ma anche un'opportunità condivisa per contribuire allo sviluppo del mercato logistico nel Sud-Est asiatico.
 

Tag: spedizionieri - dogane

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