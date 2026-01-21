|
adsp napoli 1
21 gennaio 2026, Aggiornato alle 11,10
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Logistica 21/01/2026

Spedizioni, Cappa (Confetra): "La tassa da due euro è un boomerang"

Per il calo dei traffici, a gennaio l'aeroporto di Malpensa ha già perso oltre trenta voli

Andrea Cappa

"La tassa di due euro sulle spedizioni fino a 150 euro si è rivelata un boomerang sotto tutti i punti di vista". Lo ribadisce in una nota Andrea Cappa, direttore generale di Confetra – Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica. "Una misura introdotta con l'obiettivo di tutelare la moda italiana dalla concorrenza del fast fashion cinese che, nei fatti, si è dimostrata un flop totale. La questione – prosegue Cappa – è stata rappresentata anche ieri nel corso di un incontro con il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi".

Secondo Confetra, i produttori cinesi hanno reagito rapidamente dirottando i flussi logistici verso aeroporti di altri Paesi europei che non hanno introdotto la tassa. 

"Il risultato – sottolinea Cappa – è che le merci entrano comunque in Italia via camion, senza pagare il contributo previsto, con un aumento dell'inquinamento e con lo spostamento dei traffici verso altri Paesi. Traffici che poi diventa molto difficile recuperare. Misure di questo tipo, al di là di qualsiasi valutazione di merito su cui non entriamo, – aggiunge – se non vengono coordinate a livello europeo non solo sono inefficaci, ma finiscono per penalizzare il nostro sistema logistico e produttivo, favorendo altri hub continentali".

Per questo Confetra ha proposto un emendamento al decreto Milleproroghe per rinviare l'entrata in vigore della misura a luglio, "così da avere il tempo necessario per costruire un coordinamento a livello europeo, unica strada per rendere davvero efficace qualsiasi intervento".

"I primi effetti sul sistema aeroportuale nazionale sono già evidenti - conclude Cappa - dall'inizio di gennaio l'aeroporto di Malpensa ha perso oltre trenta voli e il calo dei traffici legati a questo tipo di spedizioni è enorme. Si sta assistendo a un forte spostamento delle merci su gomma attraverso i valichi alpini, con un ulteriore aggravio sulla viabilità e sull'ambiente. Confidiamo, pertanto, nella sensibilità di governo e Parlamento affinché un tema così impattante possa essere rivisto con un approccio unitario a livello europeo".
 

Tag: Confetra

Articoli correlati

Per l'Interporto di Padova nuovi collegamenti con Belgio e Germania

Andrea Dellacasa è il nuovo ceo e general manager di Medov Logistics

Livorno, esercitazione di soccorso in Darsena Europa

Finsea è agente generale in Italia della portoghese GS Lines

Accordo Ue-Mercosur, Confetra: "Intesa strategica per export, logistica e competitività dell'Italia"

Anversa, FS Logistix (attraverso HSL Belgium) gestirà le operazioni di manovra ferroviaria nel porto

La terapia di Federlogistica contro il caos geopolitico

Trasformazione digitale: aperta la rendicontazione finale per il bando LogIn Businness

Filiera logistica, da Sanilog un nuovo piano sanitario per i dipendenti