Sostenibilità, PSA Italy presenta il report 2025

PSA Italy ha pubblicato il Report di Sostenibilità 2025, che delinea i significativi traguardi raggiunti dai tre terminal del Gruppo — PSA Genova Pra', PSA SECH e PSA Venice-Vecon — nel coniugare eccellenza operativa, tutela ambientale e valore sociale per le comunità locali: attraverso i tre terminal di PSA Italy passa infatti il 25% di tutto il traffico container gateway da e per l'Italia.

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Il 2025 ha consentito un'accelerazione verso la decarbonizzazione, permettendo un ulteriore miglioramento delle prestazioni ambientali e un altro passo decisivo verso la decarbonizzazione delle attività portuali in cui sono impegnate le aziende di PSA Italy: tra gli interventi più significativi va segnalato l'investimento delle nuove gru di piazzale E-RTG completamente elettriche, a Genova Pra' e a Venezia e il risultato del terminal PSA Venice-Vecon, che ha raggiunto nel corso dell'anno la piena copertura del fabbisogno elettrico da fonti rinnovabili certificate tramite Garanzie d'Origine (G.O.), azzerando le emissioni indirette associate ai consumi di energia elettrica rendicontate nello Scope 2; parallelamente, lo stesso terminal ha introdotto il biocarburante HVO, riducendo le emissioni di CO2 dell'88,7% rispetto al diesel tradizionale per i mezzi di movimentazione.

Sul fronte della gestione consapevole dei rifiuti, PSA Italy ha registrato una media complessiva annuale del 94% di rifiuti avviati a recupero, con PSA Venice-Vecon e Pra' Distripark Europa - società interamente controllata da PSA Genova Pra' e inclusa per la prima volta nel Report, a testimonianza dell'avvio di un percorso strutturato verso una sempre maggiore integrazione dei principi di sostenibilità anche nelle attività della piattaforma logistica - che hanno traguardato il 100%.

Il Report sottolinea anche i dati occupazionali e le ricadute economiche sul territorio delle organizzazioni di PSA Italy, che si conferma un pilastro occupazionale per la Liguria e il Veneto. Al 31 dicembre 2025, infatti, il Gruppo conta 1.080 dipendenti diretti, con una crescita del 6% nel triennio 2023-2025. Il legame con il territorio è testimoniato dall'85% del personale proveniente dalle province di Genova e Venezia e i dati parlano chiaro: in tutte le aziende, la retribuzione corrisposta non si limita all'applicazione rigorosa dei Contratti Collettivi Nazionali, ma è sensibilmente superiore ai minimi salariali previsti a livello locale. Il rapporto tra la retribuzione corrisposta in ingresso e la retribuzione minima prevista localmente si mantiene, in tutte le società del Gruppo, pari o superiore all'unità lungo l'intero triennio, a conferma dell'impegno di PSA Italy a garantire livelli retributivi in linea o superiori ai minimi contrattuali. Nel 2025, il rapporto si attesta tra 1,10 e 1,29 per gli uomini e tra 1,05 e 1,27 per le donne, evidenziando una sostanziale convergenza tra i generi, in particolare presso PSA Genova Pra', dove il valore risulta identico (1,15).

Non solo: il Report mette in risalto l'impegno costante delle Aziende sul tema della formazione, che si conferma una leva strategica con 40.328 ore erogate nel 2025. Con un incremento dell'11,57% rispetto allo stesso dato del 2023. Ogni terminal ha superato ampiamente l'obiettivo di Gruppo (16 ore medie), con 41 ore medie per dipendente a Genova Pra', 32 ore al SECH e 27 ore a Venezia. Oltre 7.800 ore sono state dedicate specificamente alla sicurezza sul lavoro, a cui si sono aggiunti programmi innovativi sulla cybersecurity e sulle competenze ESG.

Il valore generato dalle attività dei terminal PSA Genova Pra', PSA SECH, PSA Venice-Vecon, e anche PDE, si traduce in benefici concreti non solo ai dipendenti, ma anche a fornitori, Pubblica Amministrazione e comunità locali, attraverso salari, investimenti, imposte e contributi al terzo settore. L'impatto economico si estende a tutta la filiera locale: nel 2025, PSA Italy ha speso oltre 119 milioni di euro in materiali e servizi, rivolgendosi per il 92,5% a fornitori nazionali: nello specifico, il 65% degli acquisti di PSA Genova Pra' e il 62% di PSA Venice-Vecon è stato effettuato presso aziende delle rispettive province.

L'innovazione passa anche dalla digitalizzazione: a PSA Genova Pra' è stato infatti avviato il progetto "Smart Port", che prevede la realizzazione della prima rete privata 5G in ambito portuale in Italia, una piattaforma tecnologica destinata a supportare processi sempre più automatizzati, connessi ed efficienti.