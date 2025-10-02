|
06 ottobre 2025, Aggiornato alle 10,46
Eventi 02/10/2025

Sostenibilità e innovazione dei porti turistici, il focus a Porto Cervo

La Costa Smeralda protagonista della blue economy con una nuova tappa dei Blue Marina Awards


Nell'ambito dei Blue Marina Awards, è in programma lunedì 6 ottobre presso il Conference Center di Porto Cervo (ore 9.30) l'evento, dal titolo "Porti, Territorio, Futuro: Sostenibilità e Innovazione per Valorizzare il Mare", che offrirà una giornata di confronto strategico e operativo con la partecipazione di autorevoli rappresentanti del settore.

Il programma dei Blue Marina Awards a Porto Cervo si articola in tre momenti principali: dopo gli interventi istituzionali e le visioni strategiche europee, seguiti da un confronto sui porti turistici come hub di innovazione e sostenibilità, la giornata entrerà nel vivo con una sessione operativa dedicata a soluzioni concrete e buone pratiche replicabili. Qui esperti, imprese e fondazioni presenteranno progetti già attivi e tecnologie innovative capaci di trasformare i porti in laboratori di sostenibilità, affrontando temi cruciali come tutela della biodiversità, mobilità elettrica, efficienza energetica, tecnologie digitali e applicazioni di intelligenza artificiale al turismo costiero.

La mattinata si aprirà con la sessione "Politiche, strumenti e governance per i porti del futuro", con interventi istituzionali e visioni europee. Parteciperanno: Regione Sardegna con l'assessore al Turismo Franco Cuccureddu; Comune di Arzachena con il sindaco Roberto Ragnedda; Direzione Marittima di Olbia con il direttore Gianluca D'Agostino; Davide Cerea (cfo, Porto Cervo Marina & Smeralda Holding); Assonat-Confcommercio – Antonello Gadau (vicepresidente); Commissione Europea – WestMED Blue Economy Initiative – Leonardo Manzari (coordinatore Italian Hub). A seguire, Walter Vassallo presenterà i Blue Marina Awards, iniziativa volta ad accompagnare in un percorso di crescita i Marina.

Seguirà il talk "Porti turistici come hub di sostenibilità: innovazione, competenze e nuove opportunità", con i contributi di Matteo Molinas (Rete dei Porti Sardegna), Gianfranco Bacchi (Marina Cala dei Sardi, già comandante della nave scuola Amerigo Vespucci) e Lavinia Carrese (a|cube / Faros Blue Economy Accelerator).

La terza sessione sarà focalizzata su soluzioni concrete e buone pratiche replicabili, dall'ambiente all'efficienza energetica, dalla digitalizzazione al turismo costiero sostenibile. Interverranno, tra gli altri: Davide Cerea (cfo, Smeralda Holding); One Ocean Foundation – Jan Pachner (Progetto Posidonia); Repower Italia – Davide Damiani (mobilità elettrica, cicloturismo, efficienza energetica); Limenet – Stefano Cappello (sequestro e stoccaggio della CO₂ in ambiente marino); NeMea Sistemi– Michele Boella (monitoraggio marino con ecorobotica, droni e boe intelligenti); Innovation Group– Matteo Locatelli (intelligenza artificiale per l'analisi dei flussi e l'ottimizzazione delle risorse); Blue Gold – Andrea Delogu (IoT e gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche).

