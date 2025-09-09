Sostenibilità ambientale a Gioia Tauro: l'Arpacal visita il porto

Con l'obiettivo di avviare nuove sinergie istituzionali, si è svolto un incontro tra il direttore generale dell'Arpacal Michelangelo Iannone e il commissario straordinario Paolo Piacenza nel porto di Gioia Tauro. Nel corso della visita, alla quale hanno preso parte anche il segretario generale dell'AdSP e le strutture tecniche dell'ente nonché i rappresentanti del Terminal MCT, l'amministratore delegato Antonio Davide Testi e del Terminal Automar, la risposabile Rosy Ficara, in un clima di piena sinergia istituzionale, Piacenza ha illustrato le caratteristiche infrastrutturali dello scalo, primo porto di transhipment d'Italia e tra i principali del circuito internazionale del Mediterraneo.

Nonostante, infatti, la crisi del Mar Rosso e le possibili ripercussioni determinate dagli effetti distorsivi della direttiva europea ETS, lo scalo calabrese continua a registrare un aumento dei traffici portuali da record. Una crescita costante che è stata ulteriormente cristallizzata, tra gennaio e agosto, da un aumento dei volumi di oltre il 10,6 %, (2.912943 teu) rispetto allo stesso periodo del 2024 (2.632699 teus) e una previsione di chiusura del 2025 che va ben oltre la soglia dei 4 milioni di teu. Quello di Gioia Tauro, unico porto in Italia dotato di fondali profondi 18 metri, è dunque capace di ospitare le portacontainer più grandi al mondo, lunghe oltre 400 metri, 60 di larghezza e una capacità di trasporto superiore ai 23 mila teu.

Piacenza si è, quindi, soffermato sulla programmazione infrastrutturale ed ha illustrato gli interventi, in itinere e in programmazione, pianificati dall'Ente per garantire l'ulteriore crescita dello scalo di Gioia Tauro, inserito a pieno titolo nel contesto internazionale dei trasporti marittimi globali. Con lo sguardo rivolto alle opere in corso, Piacenza ha descritto i lavori di elettrificazione delle banchine portuali, che verranno terminati entro il 2026, per i quali sono stati stanziati oltre 66 milioni di euro da fondi PNRR e che assicureranno l'alimentazione green delle mega navi che attraccheranno lungo le banchine del porto di Gioia Tauro.

A conclusione della visita, Piacenza e Iannone hanno concordato di avviare l'iter amministrativo affinché si possa addivenire alla stipula di un protocollo tra l'Autorità di Sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio e l'Arpacal al fine di tracciare strategie comuni e individuare best practice, poste a fondamento di un'efficace collaborazione istituzionale, per dare inizio ad un programma congiunto che generi ricadute economico-sociali sull'intero territorio regionale garantendo, al contempo, la sostenibilità ambientale delle attività portuali.

