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Cultura - Eventi 16/04/2026

Solidarietà, salpa da La Spezia il primo progetto della Campagna 2026 di Nave Italia

Il brigantino della Fondazione prende il largo con gli studenti a bordo impegnati in progetti d'ispirazione letteraria


Lunedì 20 aprile salpa da La Spezia il primo progetto della Campagna 2026 di Nave Italia, che vedrà a bordo gli studenti dell'IPSEOA G.Pastore di Gattinara (VC). Ospite d'eccezione durante la settimana, il campione paralimpico Daniele Cassioli.

"Svelandoci 2026: Negli occhi le stelle, nel cuore le onde: in viaggio con il Piccolo Principe", che si svolgerà dal 20 al 24 aprile lungo la tratta La Spezia–Genova, è rivolto a un gruppo di 15 studenti tra i 14 e i 18 anni, con e senza disabilità. Il progetto mira a valorizzare le autonomie e le capacità individuali attraverso un percorso educativo e formativo, utilizzando la narrazione de Il Piccolo Principe come filo conduttore per accompagnare i ragazzi in un viaggio simbolico e reale di scoperta di sé, delle relazioni e delle emozioni. Il percorso progettuale proseguirà inoltre in una fase successiva all'imbarco con la realizzazione di un laboratorio teatrale ispirato al celebre libro, condotto da un professionista e rivolto agli studenti partecipanti, con l'obiettivo di rielaborare e valorizzare l'esperienza vissuta. 

Attraverso attività di peer education, laboratori artistico-espressivi, role-playing e esperienze pratiche legate all'ambito alberghiero adattate alla vita di bordo, gli studenti saranno coinvolti in un percorso inclusivo e altamente esperienziale. Il progetto si concluderà con la realizzazione di un e-book multimediale e una cena di gala finale, momenti in cui verranno valorizzate le competenze personali e professionali acquisite durante il percorso.

Al rientro dai cinque giorni di navigazione, Nave Italia aprirà alle visite a tutti coloro che vorranno approfondirne le particolarità e scoprire i numerosi progetti sociali che vengono realizzati a bordo. L'appuntamento è sabato 25 aprile al Porto Antico di Genova, davanti ai Magazzini del Cotone, dalle ore 15 alle ore 19.
 

Tag: navi - libri

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