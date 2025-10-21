|
adsp napoli 1
21 ottobre 2025, Aggiornato alle 12,59
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Armatori 21/10/2025

Slovenia, logistica auto in porto: joint venture tra Luka Koper e CEVA Logistics

La società del gruppo francese Cma Cgm gestirà un'area di 27 mila metri quadri


La visita al porto di Koper (Capodistria) del primo ministro sloveno Robert Golob e del presidente francese Emmanuel Macron, è stata anche l'oocasione per annunciare un accordo tra il gruppo francese Cma Cgm e Luka Koper, la società che gestisce lo scalo sloveno. L'ente portuale e la società armatoriale hanno infatti sottoscritto una dichiarazione d'intenti che prevede la creazione di una joint venture tra Luka Koper e CEVA Logistics, filiale logistica del gruppo francese, che gestirà un'area di 27mila metri quadri nello scalo portuale per operare servizi logistici all'industria automotive.

Le navi di Cma Cgm scalano il porto sloveno dal 2003 e attualmente le portacontainer del gruppo francese toccano Koper nell'ambito del servizio settimanale Phuoenician Express che collega l'Asia con il Mediterraneo e del servizio settimanale intra-mediterraneo Bora Med.

Tag: cma cgm - porti

Articoli correlati

Tornano le "Crociere della Musica" di Costa Crociere

Mediterraneo orientale-Africa occidentale, il nuovo servizio Arkas Line

L'export italiano cresce dell'1,9% nel primo semestre 2025. Lo studio di Fedespedi

Lockton P.L.Ferrari annuncia la nuova Surety Business Unit e apre una sede a Milano

Shipping e logistica: nasce Medov Group, nuovo brand per la holding della famiglia Schenone

Cma Cgm ordinerà in India sei portacontainer Gnl Dual fuel

L'incertezza dei noli marittimi | Assagenti a convegno alla Genoa Shipping Week

Dalla Cina una seconda tanker a tecnologia avanzata per il Gruppo Brullo

Nuovo collegamento della Ignazio Messina tra Italia e Libia