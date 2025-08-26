|
adsp napoli 1
26 agosto 2025, Aggiornato alle 16,54
Armatori - Infrastrutture 26/08/2025

Siria, Cma Cgm espanderà il porto di Latakia con 200 milioni

L'operazione si inserisce nel processo di rinnovo della concessione trentennale firmata il primo maggio

(Ph: Marine Insight)

Un piano di espansione per il porto siriano di Latakia da 200 milioni di euro, 30 dei quali già investiti per interventi in corso. L'ambiziosa (e onerosa) iniziativa è stata annunciata dall'armatore francese Cma Cgm e si inserisce nel processo di rinnovo della concessione trentennale firmata il primo maggio 2025, che garantisce al gruppo con sede a Marsiglia la gestione e lo sviluppo del principale terminal container del paese mediorientale

L'operazione è finalizzata all'aumento della capacità di oltre un milione di teu annui, l'adozione di sistemi moderni di movimentazione merci, l'introduzione di operazioni portuali digitalizzate e nuove piattaforme logistiche integrate. Le infrastrutture saranno adattate per accogliere navi con pescaggio fino a 16 metri, mentre nuovi collegamenti ferroviari e stradali miglioreranno la distribuzione dei carichi in Siria. 
 

