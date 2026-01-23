|
adsp napoli 1
23 gennaio 2026, Aggiornato alle 15,43
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Armatori - Politiche marittime 23/01/2026

Sicurezza informatica: progetto Ue per France Cyber Maritime, Feport e Federazione del Mare

L'iniziativa congiunta è stata premiata come parte del programma Digital Europe. Promuoverà l'implementazione di misure correlate al NIS 2

(Ph: AdriaPorts)

 Alla fine del 2025, la Commissione Europea ha ufficialmente firmato un accordo di sovvenzione con un consorzio che comprende France Cyber Maritime, Feport e il Cluster Marittimo Italiano/Federazione del Mare a seguito della loro candidatura con successo alla call for proposals per il progetto Safedigimar

Il progetto, che è stato premiato come parte del programma Digital Europe nell'ambito dell'azione di de-ployment DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-07-CYBERSEC-02, promuoverà l'implementazione di misure correlate al NIS 2 e svilupperà soluzioni su misura per rafforzare la postura di cybersecurity dell'ecosistema. Il progetto monitorerà rischi e minacce che colpiscono il settore, diffonderà buone pratiche e assisterà le vittime di attacchi informatici provenienti dalla comunità marittima. 

Le competenze e le reti delle tre organizzazioni non profit nazionali e UE sono state riconosciute e costituiranno una vera risorsa per il prossimo lavoro sul progetto Safedigimar. France Cyber Maritime (FCM), creata nel 2020, mira a fornire soluzioni di cybersecurity su misura che proteggano gli operatori marittimi e portuali dalle minacce informatiche e a sviluppare una rete di competenze nella sicurezza informatica marittima. FCM sarà in prima linea nello sviluppo di soluzioni da implementare dall'industria. Feport, rappresentante di aziende portuali private e terminal, e la Federazione del Mare Marittimo Italiano, contribuiranno alla comunicazione e alla diffusione delle migliori pratiche.

"Il Cluster Marittimo Italiano / Federazione del Mare è pienamente impegnato nel progetto Safedigimar, in particolare promuovendo fortemente gli sforzi di comunicazione e diffusione all'interno del settore marittimo – spiega Laurence Martin, segretaria generale della Federazione del Mare –. Il nostro obiettivo è garantire che le informazioni essenziali sulla Direttiva NIS2 e le soluzioni di cybersecurity su misura raggiungano tutti gli stakeholder, dai decisori politici alle PMI. Promuovendo una cultura della consapevolezza e condividendo le migliori pratiche nella nostra rete – conclude Martin –, garantiamo che il mare rimanga non solo un motore di crescita economica, ma anche uno spazio sicuro e resiliente per tutti i cittadini europei". 
 

Tag: armatori

Articoli correlati

d'Amico ordina in Cina due navi cisterna ‘Medium Range 2'

Naples Shipping Week 2026, fissate le date della manifestazione

Msc Crociere posiziona una nave ai Caraibi per tutto l'anno

Concessioni demaniali marittime, recuperate in Campania imposte per 3 milioni

Autorità portuali, Mef e Mit approvano i bilanci di previsione

Servizi Ocean Alliance per il 2026: confermate sette toccate in Italia

La corsa ai carburanti per raggiungere le zero emissioni: LNG, ammoniaca o idrogeno?

Gas naturale liquefatto, Eni annuncia il varo della Coral North Flng

Inaugurato in Egitto il Red Sea Container Terminal