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21 luglio 2026, Aggiornato alle 09,20
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Eventi 21/07/2026

Sicurezza in mare, a Napoli la presentazione di "Eliche responsabili"

Una campagna di sensibilizzazione promossa dalla Lega Navale Italiana


Venerdì 24 luglio sarà presentato a Napoli il progetto "Eliche responsabili" per la sicurezza in mare dei subacquei e dei bagnanti. L'appuntamento è in Sala Rolandi presso l'Accademia dell'Alto Mare - Lega Navale Italiana Sezione di Napoli, Porticciolo del Molosiglio.

"Eliche responsabili" è una campagna di sensibilizzazione promossa dalla Lega Navale Italiana in collaborazione con FIPSAS e con il patrocinio del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera per educare i diportisti alla sicurezza in mare. L'iniziativa mira a prevenire gli incidenti causati dalle eliche delle imbarcazioni, spesso dovuti al mancato rispetto delle distanze di sicurezza e al mancato riconoscimento delle boe di segnalazione dei subacquei.
 

Tag: nautica - convegno

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