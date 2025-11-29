Sicurezza e prevenzione, rinnovata la convenzione tra Polizia di Stato e gruppo FS

Il ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane rinnovano la loro cooperazione istituzionale per garantire ai cittadini una mobilità più sicura, infrastrutture più protette e servizi di prevenzione sempre più efficaci. La nuova convenzione, firmata ieri dal Capo della Polizia – direttore generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, e dall'amministratore delegato e direttore generale del Gruppo FS Italiane, Stefano Antonio Donnarumma, consolida una cooperazione che da oltre vent'anni unisce le due istituzioni nella tutela della sicurezza ferroviaria, valorizzando la professionalità e l'impegno quotidianamente profuso dal personale della Polizia di Stato.

L'accordo, che sostituisce la convenzione del 2017, definisce in modo più avanzato e operativo le attività condivise tra la Polizia Ferroviaria e le società del Gruppo FS – Rete Ferroviaria Italiana, Trenitalia, FS Security e Grandi Stazioni Rail – per elevare ulteriormente gli standard di sicurezza su treni, stazioni e infrastrutture. Il nuovo testo recepisce i mutamenti del sistema ferroviario nazionale, l'evoluzione tecnologica e le nuove esigenze di prevenzione, garantendo una presenza più capillare e coordinata della Polizia Ferroviaria sull'intera rete.

La convenzione regola in modo dettagliato i servizi di vigilanza negli scali e a bordo treno, la gestione delle sale operative territoriali e l'adozione di nuovi moduli operativi per il contrasto di specifiche forme di criminalità. Sono previsti meccanismi strutturati di analisi degli illeciti e di pianificazione, condivisione preventiva e rendicontazione dei servizi resi dalla Polizia Ferroviaria tramite il sistema informatico "GASP – Gestione Amministrativa Servizi Polfer", sviluppato dal Gruppo FS per migliorare l'efficienza dei servizi e la tempestività degli interventi.

Particolare attenzione è dedicata all'uso delle tecnologie di security e videosorveglianza, con un progressivo ampliamento dell'accesso agli impianti da parte della Polizia Ferroviaria, e all'estensione delle comunicazioni digitali su rete GSM-R per favorire il contatto diretto tra operatori Polfer e personale ferroviario lungo la rete. Sono inoltre previsti nuovi protocolli formativi congiunti, attività di ricerca e sperimentazione tecnologica condivisa e iniziative di educazione alla cultura della sicurezza rivolte al personale e ai cittadini.

La convenzione, della durata quadriennale a partire dal 1° gennaio 2026, sarà monitorata da comitati centrali e territoriali congiunti, che ne seguiranno l'attuazione e aggiorneranno periodicamente le strategie operative. Un passo ulteriore verso un modello integrato di sicurezza partecipata, fondato sulla collaborazione istituzionale e sull'innovazione.