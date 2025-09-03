|
03 settembre 2025
Infrastrutture - Politiche marittime 03/09/2025

Sicurezza della navigazione, Guardia Costiera accerta "criticità" su una chimichiera a Napoli

La nave è stata fermata nello scalo partenopeo per l'effettuazione di un'ulteriore ispezione


Ispettori specializzati del nucleo Psc (Port State Control) della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera hanno provveduto ad emettere un provvedimento di fermo amministrativo per una nave chimichiera di bandiera liberiana in sosta nel porto di Napoli per operazioni commerciali, avente una lunghezza di 150 metri e di 12 mila tonnellate di stazza.

"A bordo – informa la Direzione Marittima della Campania - sono state rilevate sette deficienze, delle quali alcune particolarmente gravi, attinenti sia la preparazione dei membri dell'equipaggio a fronteggiare le emergenze in mare sia problematiche relative alle condizioni di vita a bordo. Le carenze riscontrate riguardano in generale la sicurezza della navigazione, l'antinquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo. La nave detenuta ha terminato le operazioni commerciali di sbarco di olio di palma, ma sarà autorizzata a lasciare il porto di Napoli solo successivamente all'effettuazione di un'ulteriore ispezione di verifica volta all'accertamento della rettifica delle carenze riscontrate".
 

