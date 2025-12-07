|
Infrastrutture - Personaggi 07/12/2025

Sicilia occidentale, Tardino è il "Port Pro of the Month" di Espo

Il commissario dell'AdSP protagonista dell'intervista del mese condotta dall'organizzazione che rappresenta i porti marittimi degli stati membri dell'Unione Europea. Il plauso di Assoporti

Annalisa Tardino (Ph: Sudpress)

È Annalisa Tardino, commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, la protagonista del mese di dicembre per Espo (European Sea Ports Organisation), l'organizzazione che rappresenta i porti marittimi degli stati membri dell'Unione Europea. Una scelta che premia l'intero sistema portuale siciliano, proiettandolo al centro del dibattito europeo sul futuro della portualità.

L'intervista

"Il riconoscimento di ESPO – sottolinea Tardino - arriva in un momento in cui l'Europa guarda con crescente attenzione al Mediterraneo come snodo geopolitico e logistico irrinunciabile, e il recente ‘Patto per il Mediterraneo' lo dimostra. Questo mare non è più solo una destinazione: è un ecosistema produttivo, dove ogni porto è un organo vitale e ogni nave un vettore di valore, dove noi non vogliamo essere una semplice tappa ma un nodo strategico: stiamo lavorando per questo. Essere scelti per rappresentare questa prospettiva, dunque, significa inserirsi, con autorevolezza, nel dialogo che ridefinirà la portualità europea dei prossimi anni. Un segnale forte, che parte dalla Sicilia e parla all'Europa".  

In merito all'intervista di Espo, il presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri, ha voluto esprimere la soddisfazione "per questo riconoscimento ad Annalisa Tardino, che da subito ha messo a disposizione la sua competenza e la sua conoscenza dell'Unione Europea all'interno di Assoporti. Tardino ha partecipato attivamente ad alcuni incontri Espo, e si sta attivando presso le istituzioni europee in un momento in cui dobbiamo affermare il ruolo del sistema portuale italiano. Per noi è una bella notizia e, il fatto che sia la prima donna italiana a ricevere questo riconoscimento ci fa molto piacere. Siamo certi che, oltre alle attività a favore della AdSP di cui è commissario starordinario, potrà assisterci nelle azioni che portiamo avanti in sede Ue per i porti italiani", ha concluso Giampieri. 

Tag: porti - palermo

