Sicilia Occidentale, Tar fissa udienza per richiesta sospensiva del commissario straordinario

Lo precisa l'AdSP in una nota, sottolineando però che l'attività dell'ente continua regolarmente

Annalisa Tardino

prosegue regolarmente l'attività dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale. Ci tiene a precisarlo l'ente con sede a Palermo in riferimento ad alcune notizie diffuse da un organo di stampa regionale che riportava il titolo "Accolta dal Tar della Sicilia la sospensiva sulla nomina di Annalisa Tardino a commissario straordinario".  

"Si smentisce in maniera categorica quanto diffuso - puntualizza in una nota l'ente portuale - e si precisa quanto segue. Il Decreto del presidente del TAR ha unicamente disposto la fissazione dell'udienza collegiale per la trattazione della richiesta di sospensiva (avanzata dalla Regione Sicilia, ndr), calendarizzata per il prossimo 9 settembre. Non vi è pertanto alcuna sospensione né interruzione dell'attività amministrativa e gestionale dell'ente - conclude l'AdSP - che è stata avviata regolarmente e prosegue senza alcuna limitazione".

