|
adsp napoli 1
17 settembre 2025, Aggiornato alle 16,04
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Eventi - Infrastrutture 11/09/2025

Sicilia Occidentale, al Seatrade di Amburgo il commissario Tardino incontra i vertici di Medcruise

Il confronto si è focalizzato sulle prospettive di crescita dell'associazione, con particolare attenzione al rafforzamento del dialogo con le istituzioni europee


L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale partecipa ad Amburgo al "Seatrade Cruise Europe 2025",  la principale fiera internazionale dedicata al turismo crocieristico europeo.

Nel corso della prima giornata, il commissario straordinario Annalisa Tardino ha incontrato Theodora Riga, presidente di MedCruise, l'associazione che riunisce e valorizza i porti del Mediterraneo. Il confronto si è focalizzato sulle prospettive di crescita dell'Associazione, con particolare attenzione al rafforzamento del dialogo con le istituzioni europee.

"Il nostro impegno – ha dichiarato Tardino – è quello di supportare l'associazione, di cui siamo tra i sedici soci fondatori, sfruttando i miei trascorsi europei, sostenendo le iniziative di MedCruise e rafforzando la collaborazione con i principali attori del settore".
 

Tag: porti - palermo

Articoli correlati

Eu Ets e decarbonizzazione, il convegno di Palermo organizzato dal MASE

FS ed Enac impiegheranno droni per monitorare le loro infrastrutture

Milano Centrale, open day al Deposito Rotabili Storici

Parte da Genova il Tour di Assiterminal negli scali italiani

Palermo, accordo Comune-Adsp per il waterfront di via Crispi

Intelligenza Artificiale, quale impatto nella catena logistica. A Napoli il focus di Accsea

Porto di Livorno, al via l'autunno degli Italian Port Days

310 navi da crociera in giro per il mondo

A Palermo Annalisa Tardino resta alla guida dell'AdSP