Si è spento Decio Lucano. Il mare come missione

Il giornalista e scrittore genovese aveva 87 anni

Decio Lucano

Si è spento a Genova Decio Lucano, figura storica del giornalismo tecnico in ambito marittimo. Aveva 87 anni. È stato co-fondatore e direttore del mensile dei capitani marittimi Vita e Mare dal 1965 al 1987, oltre che fondatore e direttore del mensile Tecnologie e Trasporti per il Mare L'Automazione Navale –TTM dal 1969 alla fine del 2007.

Ispirato dall'amicizia fraterna con il giornalista e scrittore Vittorio G. Rossi, nel corso degli anni la cultura del mare è diventata per lui una missione che si è manifestata con la collaborazione a Il Lavoro di Sandro Pertini e poi dal 1970 al 1987 al Secolo XIX. Ha scritto numerosi libri dedicati alla tecnologia ed alla storia della marineria. Nel 1986 gli venne conferita l'onorificenza di Commendatore al merito della Repubblica Italiana.

Dopo aver ceduto TTM nel 2008, Lucano proseguì la propria attività professionale attraverso l'invio via mail del bollettino telematico DL News al cui interno pubblicava ogni settimana approfondimenti su cultura del mare, economia, commenti e notizie. Amico di lunga data della nostra testata, Lucano ha rilasciato nel 2018 un'approfondita intervista ad Informazionimarittime.com, che qui riproponiamo volentieri, ragionando sul presente e il futuro delle professioni del mare. Lo abbiamo conosciuto ed apprezzato per la sua attività, gentilezza e signorilità. Addio Decio 

