17 ottobre 2025, Aggiornato alle 10,26
Armatori 15/10/2025

Shipping e logistica: nasce Medov Group, nuovo brand per la holding della famiglia Schenone

Il gruppo, che conta sull'esperienza ventennale di I.L. Investimenti, ha un fatturato consolidato di circa 103 milioni di euro e oltre 300 addetti in tutto il mondo

Giulio Schenone

Nato dalla holding I.L. Investimenti della famiglia Schenone, si chiama Medov Group il nuovo brand commerciale di riferimento nei settori dello shipping, della logistica supply chain e della nautica da diporto. Il nuovo brand, che ha come presidente e ceo Giulio Schenone, acquisisce la ventennale esperienza della holding fondata nel 2005 che continua ad offrire servizi di back-office alle aziende del gruppo (es. Finanza, Tesoreria, HR, Procurement, Affari generali).

In occasione del lancio del nuovo brand, Medov Group ha formalizzato anche l'ultima acquisizione: l'azienda Programma Mare, una realtà storica spezzina specializzata nel packaging per lo stoccaggio e le spedizioni di imbarcazioni a livello internazionale. Nel 2024 il gruppo ha registrato un fatturato consolidato di circa 103 milioni di euro, contando oltre 300 addetti in tutto il mondo. Medov Group si pone ora come nuovo brand commerciale spendibile che porta il nome già conosciuto sul mercato dell'azienda più antica del gruppo.

"Ringraziamo la famiglia Schenone per aver sempre visto in Genova la propria base: girando tutto il mondo hanno sempre continuato a investire in questa città - ha sottolineato durante l'evento di lancio del nuovo brand Medov Group, la sindaca di Genova Silvia Salis -. Quando un'azienda cresce a Genova, cresce anche Genova". "Colgo inoltre questa occasione - ha aggiunto Salis - per ribadire che, come Comune, abbiamo sempre sentito, insieme alla Regione, la necessità di creare una nuova scuola professionale per le professioni del mare, per rispondere alla grande domanda che c'è nel porto per le professioni più pratiche e che garantiscono un immediato impiego con un'ottima retribuzione".

