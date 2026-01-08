|
Settore intermodale, Medlog acquista le attività dell'australiana Seaway

L'intesa non include le operazioni nel campo delle spedizioni marittime e aeree ed i servizi di agenzia marittima


Medlog Oceania (Gruppo MSC) ha sottoscritto un accordo per acquistare le attività della società australiana Seaway nel settore intermodale, intesa che non include però le operazioni nel campo delle spedizioni marittime e aeree e le attività di agenzia marittima svolte dalla Seaway. 

L'amministratore delegato di Seaway, Craig McElvaney, ha spiegato che il consiglio di amministrazione della società ritiene che le attività intermodali dell'azienda abbiano raggiunto una fase in cui il prossimo periodo di crescita sarà supportato al meglio da un'organizzazione con le dimensioni, le risorse e le infrastrutture necessarie per investire ed espandere ulteriormente l'attività.

L'attività intermodale di Seaway comprende servizi stradali, ferroviari e di magazzinaggio, collegando esportatori e importatori regionali attraverso le principali aree di raccolta container di Sunraysia, Victoria sud-occidentale e Melbourne, nonché Toowoomba ed Emerald nel Queensland. Secondo le previsioni, l'acquisizione sarà portata a termine entro il primo trimestre di quest'anno.
 

