Servizi turistici, Confindustria Nautica fa il punto sul chiarimento del Mit

La circolare ministeriale precisa le regole per la gestione delle unità da diporto destinate al noleggio e alla locazione


Il ministero delle Infrastrutture e Trasporti e il ministero del Turismo hanno emanato una circolare sulla disciplina dei pacchetti turistici e servizi turistici collegati e l'uso a fini commerciali delle unità da diporto. Lo annuncia con soddisfazione Confindustria Nautica. "La circolare chiarisce che gli operatori del turismo, laddove non assumano direttamente la gestione di una o più unità da diporto destinate al noleggio e alla locazione, mettono in contatto l'armatore dell'unità e il cliente della stessa, ponendosi come meri intermediari tra le due parti, non assumono l'esercizio della navigazione e le inerenti responsabilità", spiega una nota di Confindustria Nautica.

L'intera operazione, quindi, in particolare l'attività connessa all'utilizzo commerciale dell'unità da diporto si inquadra nell'ambito della disciplina del settore turistico. Un chiarimento molto tecnico, ma atteso dalla categoria, anche nel punto in cui riconosce l'ipotesi in cui un cliente che stipula un contratto di locazione (scafo senza equipaggio) si avvalga a sua volta, attraverso uno o più contratti di collaborazione professionale di un soggetto terzo munito di titolo professionale per l'esercizio della navigazione, mantenendo il locatario le responsabilità connesse all'esercizio della locazione. 
 

