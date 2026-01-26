|
31 gennaio 2026, Aggiornato alle 18,15
Infrastrutture - Logistica 26/01/2026

Servizi portuali, varate ad Ancona due imbarcazioni per gli scali di Napoli e Salerno

Le unità gemelle sono state realizzate dal cantiere CPN ed entrano nella flotta di Garbage Group


Parte da Ancona un progetto di eccellenza cantieristica destinato a rafforzare la Blue Economy nel centro-sud Italia. Giovedì 29 gennaio, alle ore 13, presso lo Scalo d'Alaggio del Porto Turistico "La Marina Dorica", saranno varate due imbarcazioni gemelle Pelikan Classe "A", simbolo di tecnologia avanzata, sostenibilità e innovazione navale tutta marchigiana.

Le due unità, interamente progettate e realizzate ad Ancona dal cantiere CPN e di proprietà di Garbage Group, anch'essa anconetana, saranno destinate ai porti di Napoli e Salerno, scali strategici per la logistica e la crescita del Mezzogiorno. Il trasferimento delle unità nei porti campani segue l'aggiudicazione da parte di Garbage Group di una gara per i servizi ambientali portuali, sottolineando l'impegno a integrare tecnologia, innovazione e attenzione ecologica nella gestione quotidiana degli scali.

Nei primi nove mesi del 2025, Napoli e Salerno hanno movimentato complessivamente quasi 24 milioni di tonnellate di merci, con crescite significative nel traffico container e nelle rinfuse liquide e solide. Solo a Salerno i container hanno registrato un incremento del +26,3% rispetto allo stesso periodo del 2024, mentre i crocieristi sono cresciuti del +76,1%, confermando la centralità degli scali meridionali nella Blue Economy italiana. Le Pelikan Classe "A" saranno impiegate nella gestione degli specchi d'acqua portuali, contribuendo alla pulizia, raccolta e smaltimento dei rifiuti galleggianti e rafforzando così la sostenibilità delle operazioni portuali.

