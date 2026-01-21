|
Servizi Ocean Alliance per il 2026: confermate sette toccate in Italia

La nuova configurazione, denominata Day 10 Product, entrerà in vigore ad aprile


Le compagnie armatoriali riunite nella Ocean Alliance (Evergreen Line, Cosco Shipping Line, Cma Cgm e OOCL) hanno annunciato la nuova configurazione dei servizi containerizzati di linea denominata Day 10 Product, operativa dal mese di aprile. Come nella configurazione precedente verranno realizzati 41 servizi con l'impiego di 390 portacontainer la cui capacità di stiva sarà pari a 5,2 milioni di teu rispetto ai 5 milioni di teu netti della precedente configurazione Day 9.

Ocean Alliance conferma anche nel 2026 le sette toccate nei porti italiani, di cui due al porto di Genova, due al porto della Spezia e una toccata ciascuno ai porti di Vado Ligure, Trieste e Salerno. La maggior parte dei servizi con il Mediterraneo della Ocean Alliance è ancora basata su due principali rotte: quella che circumnaviga il Capo di Buona Speranza (scelta negli ultimi due anni per evitare la regione del Mar Rosso a causa degli attacchi degli Houthi alle navi iniziati a fine 2023 e da alcune settimane cessati) e quella che attraversa di nuovo il canale di Suez.
 

