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Armatori 29/07/2026

Servizi marittimi, Medov Group acquisisce il 22% di Riviera Marine SAM

L'operazione rappresenta un nuovo passo nel percorso di crescita e diversificazione del gruppo presieduto da Giulio Schenone

(Ph: Riviera Marine)

Medov Group ha acquisito una partecipazione del 22% nel capitale di Riviera Marine SAM, società con sede nel Principato di Monaco e tra i principali operatori indipendenti nel bunker trading e nella fornitura globale di carburanti e lubrificanti per il settore marittimo.

L'operazione rappresenta un nuovo passo nel percorso di crescita e diversificazione di Medov Group (presieduto da Giulio Schenone), che consolida la propria presenza lungo l'intera filiera dei servizi marittimi internazionali. L'investimento si inserisce in una strategia volta a sviluppare nuove opportunità nei settori dell'energia e dello shipping, attraverso partnership industriali di lungo periodo con operatori di riferimento.

L'ingresso nel capitale di Riviera Marine (società presieduta da Mario Pellegrini) segue la recente integrazione di The Bunker Firm Group, operazione che ha dato vita a una piattaforma internazionale con sedi a Monte Carlo, Copenaghen, Fredericia, Atene e Dubai, rafforzando ulteriormente la capacità operativa e finanziaria della società.

Tag: armatori

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