13 gennaio 2026
Armatori 12/01/2026

Servizi feeder, Seatrade acquisisce una partecipazione strategica in JR Shipping

L'azienda olandese continuerà ad operare in autonomia, con una propria gestione e struttura


La compagnia olandese JR Shipping annuncia che il gruppo Seatrade, specializzato nel trasporto marittimo e nella logistica dei prodotti refrigerati, ha acquisito una partecipazione strategica della società con sede ad Harlingen e che opera una flotta di portacontainer feeder e di navi per il settore offshore. 

Jan Reier Arends e Sander Schakelaar continueranno ad essere azionisti di JR Shipping e manterranno anche la gestione dell'azienda che continuerà ad operare come organizzazione indipendente e autonoma, con una propria gestione e struttura.

La partnership con Seatrade segna l'inizio di una nuova fase per JR Shipping Group. Nei prossimi anni, il gruppo punta ad ampliare ulteriormente la flotta sotto la sua gestione e a sviluppare nuove attività, con una forte attenzione ai concetti di navi ECO di nuova generazione. Attualmente, due navi da carico secco ECO da 8.500 dwt sono in costruzione presso Chowgule Shipbuilding in India, con consegna prevista per la fine del 2027 e l'inizio del 2028. Inoltre, JR Shipping Group ha investito nello sviluppo di una gamma di modelli ECO Flex Feeder nel segmento da 1.000 a 1.500 teu per il mercato europeo dei feeder.
 

