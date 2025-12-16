|
adsp napoli 1
16 dicembre 2025, Aggiornato alle 15,29
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Personaggi 16/12/2025

Scomparso Paolo Spada, vicepresidente di Federagenti

Dal 1976 era una delle colonne portanti della principale agenzia marittima di Trieste, la Samer

Paolo Spada (Ph: AdriaPorts)

È morto Paolo Spada, vicepresidente di Federagenti. Lo annuncia con una nota e un sentito ricordo il presidente della Federazione, Paolo Pessina. "Un costante buon umore, un approccio positivo alla vita e una stretta di mano in grado di farti scricchiolare le ossa. Neanche un male che lo stava consumando ormai da cinque anni, e che aveva voluto tenere segreto, era riuscito a intaccare queste caratteristiche per certi aspetti uniche. Considerato a ragione uno dei più brillanti agenti marittimi italiani, Paolo Spada si è spento, o meglio - come preferiscono affermare i suoi amici - si è addormentato in silenzio. Dal 1976 era una delle colonne portanti della principale agenzia marittima di Trieste, la Samer, e aveva ricoperto il ruolo di presidente della locale associazione degli agenti, raccomandatari marittimi e mediatori marittimi. Difficile per lui - conclude Pessina - utilizzare parole di circostanza se non affermare che lascia un vuoto incolmabile nell'intera comunità marittima italiana".

Tag: lutto

Articoli correlati

Emanuele Grimaldi membro onorario dell'Ordine al Merito di Malta

Sicilia occidentale, Tardino è il "Port Pro of the Month" di Espo

Marco Consalvo presidente dei porti di Trieste e Monfalcone

Augusto Cosulich confermato decano del Corpo Consolare di Genova e della Liguria

In memoria di Francesco Nerli: il ricordo dei sindacati a 5 anni dalla scomparsa

Tirreno Centrale, Giuseppe Grimaldi confermato segretario generale dell'AdSP

Pasquale Legora de Feo bissa la presidenza di Uniport

A Napoli cambio al vertice della Capitaneria di porto

Carole Montarsolo nominata direttore generale di GNV Marocco