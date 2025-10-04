|
Personaggi 04/10/2025

Scomparso l'imprenditore Gianni Punzo

Era il presidente e fondatore del CIS - Interporto di Nola. Aveva 88 anni

Gianni Punzo

Il Nola Business Park (CIS – Interporto Campano) e tutta la sua comunità annuncia e la perdita del suo fondatore e per trenta anni presidente il cavaliere del lavoro Gianni Punzo. Aveva 88 anni.

In una nota, il "distretto" CIS - Interporto lo ricorda "riconoscendogli il grande merito di aver avuto una lungimiranza visionaria e ringraziarlo per essersi dedicato instancabilmente ad esso per tutta la sua vita. Oggi commemoriamo un imprenditore che ha dedicato la sua vita a costruire e a innovare, lasciandoci in 'eredità' il Nola Business Park, testimonianza concreta della sua visione all'avanguardia".

