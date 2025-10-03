|
06 ottobre 2025, Aggiornato alle 10,46
Informazioni Marittime

Armatori 03/10/2025

Sciopero Generale per Gaza. Caronte & Tourist ha predisposto i servizi minimi

La compagnia ha individuato navi e lavoratori comandati per assicurare i trasporti nello Stretto di Messina e tra la Sicilia e le isole minori

(Ph: Pianeta Navi)

 In previsione dello sciopero generale di oggi venerdì 3 ottobre proclamato dalle organizzazioni sindacali CGIL e Unione Sindacati di Base in difesa della Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza, il Gruppo Caronte & Tourist ha predisposto lo schema dei servizi minimi da assicurare nello Stretto di Messina e da e per le isole minori individuando navi e lavoratori comandati. 

Nello specifico, Caronte & Tourist comunica che nelle ventiquattro ore di sciopero (dalle ore 00:00 alle ore 23:59) saranno in servizio nello Stretto due navi tra Rada San Francesco e Villa San Giovanni e una nave ogni due ore tra Tremestieri e Villa San Giovanni.

Per quanto concerne invece le isole minori, saranno in servizio tre navi da e per le Eolie; due navi da e per le Egadi; una nave da e per Ustica; una nave da e per Pantelleria; una nave da e per le Pelagie

Ulteriori informazioni saranno disponibili online sul sito del Gruppo Caronte & Tourist. Messaggi informativi saranno trasmessi a bordo delle navi in servizio.

