|
adsp napoli 1
07 novembre 2025, Aggiornato alle 15,54
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Infrastrutture - Logistica 07/11/2025

Sbarcate a Livorno 1.100 auto prodotte in Cina

Le vetture sono destinate all'area logistica de "Il Faldo" gestita dalla XCA, una joint-venture tra Andrea Conti e il gruppo Arcese

(Ph: Il Tirreno)


Sono state sbarcate nei giorni scorsi a Livorno 1.100 auto della casa automobilistica cinese Dongfeng Motor Corporation destinate all'area logistica per il segmento dell'automotive "Il Faldo" gestita dallo scorso maggio dalla XCA, una joint-venture tra Andrea Conti e il gruppo Arcese, specializzata nella logistica automotive e partner del gruppo Fratelli Cosulich.

Lo sbarco è avvenuto grazie alla collaborazione con l'Agenzia Marittima Giorgio Gragnani e con le società CPL e CIPL. XCA ha coordinato tutte le attività a terra, dallo sbarco in banchina alla movimentazione fino allo stoccaggio dei veicoli nel piazzale situato nell'entroterra del porto labronico.

"Il Faldo - ha dichiarato Tommaso Conti, consigliere di XCA e responsabile operativo del Faldo - è stato da noi scelto per la potenzialità dei servizi. "Siamo estremamente contenti di aver riportato questa infrastruttura al centro della logistica portuale per l'automotive, proponendola come punto di riferimento per i flussi internazionali in arrivo dall'Estremo Oriente. Livorno rappresenta il porto principale per l'importazione di auto con circa 630.000 veicoli a cui si aggiunge la nostra esperienza di 55 anni nella gestione import ed export delle auto, ricordando l'anno 1970 in cui mio nonno – ha concluso Conti - iniziò l'attività di export delle Peugeot prodotte in Francia e destinate ai paesi del Magreb".
 

Tag: porti - livorno - automotive

Articoli correlati

Parità di genere, menzione per Assoporti all'Espo Award 2025

Trasporto su gomma, Carbox accelera sulla sostenibilità e sull'innovazione digitale

Tempi d'attesa per carico e scarico merci, interviene il Mit

Autotrasporto, in Liguria Federlogistica fa il punto sul sistema operativo della Community portuale

Approvata Legge interporti. UIR: "Una svolta storica"

Rail Cargo Group inaugura la nuova linea ferroviaria austriaca Koralm

Logistica, cresce richiesta di profili specializzati. Lo studio

Porti campani, Rixi: "Da Pnrr oltre 60 milioni in più per Napoli e Salerno"

Manovra, Confetra in audizione: "Stabilizzare l'IRES premiale per le imprese virtuose"