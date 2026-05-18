|
adsp napoli 1
18 maggio 2026, Aggiornato alle 23,17
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Infrastrutture 18/05/2026

Savona, entro il 2026 al via la riqualificazione dell'area ex-funivie

Il recupero coinciderà con l'inizio dei lavori di costruzione del parcheggio da 350 posti auto nella zona portuale


Entro il 2026 partiranno i lavori di demolizione di una parte degli edifici nell'area portuale abbandonata delle ex-funivie a Savona: lo ha assicurato il sindaco della città ligure Marco Russo, annunciando via social l'inizio dei lavori di costruzione del parcheggio da 350 posti auto nell'area portuale dell'ex terminal funivie.

"Da più di tre anni – ha detto il sindaco - lavoriamo con l'Autorità portuale per riqualificarla e abbiamo ottenuto da Aspi 20 milioni per realizzare un parcheggio all'uscita dell'Aurelia Bis in attesa degli approfondimento richiesti dalla Soprintendenza sugli ex silos del carbone e le gru".

"Entro l'anno contiamo di avviare le demolizioni degli edifici a levante della stazione delle funivie per la successiva sistemazione dell'area. Si avvia finalmente – ha concluso Russo – la trasformazione di un luogo simbolo di Savona".
 

Tag: porti - genova

Articoli correlati

Dragato il canale di accesso del porto di Olbia

Ristrutturato l'antico faro del porto di Brindisi

Saline di Trapani candidate a sito Mab Unesco: il confronto a Palermo

Bandiere Blu 2026, Assonat orgogliosa degli 87 porti turistici italiani premiati

Milazzo, completato il primo scalo del nuovo collegamento di X-Press Feeders

Gnv Polaris rientra in flotta più grande

Sicilia occidentale, volumi in crescita nell'intero sistema portuale

Mare Adriatico Centrale, ok dalla Regione Marche per Mirco Carloni presidente

Per Fincantieri carico di lavoro fino al 2039