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Personaggi - Politiche marittime 21/07/2026

Saverio Valentino è il nuovo presidente dell'Antitrust

Nel corso della sua carriera, l'avvocato romano si è prevalentemente occupato di diritto della concorrenza italiano ed europeo

Saverio Valentino (Ph: Affari Italiani)

È Saverio Valentino il nuovo presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm). L'avvocato romano è stato nominato congiuntamente dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, e dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Nato nel 1971, Valentino è stato Componente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato dal 13 giugno 2023. Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma dal 1999 (patrocinante in Cassazione dal 2013) e all'Ordine degli Avvocati di New York dal 2001, si è prevalentemente occupato di diritto della concorrenza italiano ed europeo, patrocinando dinanzi alle corti dell'Unione europea, a quelle amministrative e civili italiane, nonché alla Commissione europea, all'Autorità garante e ad altre Autorità di concorrenza in diversi Paesi del mondo.

Il nuovo presidente dell'Antitrust si è laureato con lode in Giurisprudenza presso l'Università "La Sapienza" di Roma nel 1995. Ha poi completato la propria formazione con un Master in diritto comunitario presso il Collegio d'Europa di Bruges e un Master in legge presso la University of Chicago Law School. Notevole anche l'esperienza maturata nelle istituzioni internazionali. Valentino ha infatti collaborato con la Direzione Generale I della Commissione europea, nell'unità dedicata alle politiche commerciali multilaterali e ai rapporti con l'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Un percorso che rafforza il suo profilo nel campo della regolazione dei mercati e della tutela della concorrenza.
 

Tag: economia

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