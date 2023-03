Sardegna, Sicilia e Grecia: Grimaldi Lines presenta la sua estate alla BMT

Sono tante le novità che Grimaldi Lines presenta alla BMT, la Borsa Mediterranea del Turismo in corso a Napoli presso la Mostra d'Oltremare fino a sabato 18 marzo. Francesca Marino, passenger department manager di Grimaldi Lines ricorda in particolare l'impegno della compagnia per il mercato turistico del Centro-Sud Italia, "che negli ultimi anni ha visto crescere la richiesta di collegamenti marittimi per le due isole maggiori, in particolare per la Sardegna. Rileviamo inoltre un rinnovato interesse per le destinazioni internazionali quali la Grecia, che da sempre è interessata dai flussi turistici provenienti dalle regioni del Mezzogiorno".

Per la Sardegna, la recente novità è l'impiego della nave Europa Palace sulla tratta Napoli-Cagliari-Palermo e viceversa: un traghetto moderno che risponde in maniera ottimale alla domanda del mercato, grazie ad una capacità di trasporto di 1.800 passeggeri, con numerose cabine standard o superior, e alla gamma di servizi che offre agli ospiti, dal ristorante à la carte e self-service alla sala giochi per bambini e alla grande piscina esterna con solarium. Sulla destinazione, la Compagnia conferma le altre rotte già attive (Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia, Civitavecchia-Cagliari, Civitavecchia-Arbatax e viceversa).

Per quanto riguarda la destinazione Sicilia, quella del 2023 sarà la prima stagione estiva per la linea Napoli-Palermo e viceversa, inaugurata ad ottobre 2022 e servita dalla nave Cruise Ausonia, che è tra le unità più eleganti della flotta Grimaldi Lines e viaggia tra i due grandi porti del Sud Italia offrendo agli ospiti una piacevole esperienza di navigazione. Il collegamento marittimo Napoli-Palermo e viceversa si affianca alle preesistenti rotte per il capoluogo siciliano, con partenza dai porti di Livorno, Cagliari e Salerno.

Sul fronte delle destinazioni internazionali, che sono tornate a crescere dopo le difficoltà causate dalla pandemia, la Grecia è tradizionalmente tra le mete più richieste dal mercato turistico del Centro e Sud Italia. Per assecondare questo rinnovato interesse, a partire dal prossimo mese di aprile diventeranno due le partenze giornaliere - una diurna e una serale - sulla tratta Brindisi-Igoumenitsa in entrambe le direzioni. Sono inoltre confermati il collegamento marittimo che unisce Ancona con Igoumenitsa e viceversa, nonché gli scali estivi sull'isola di Corfù, sia per le partenze di Ancona che per le partenze di Brindisi.

La politica tariffaria prevede sempre promozioni a tempo e tariffe speciali che si susseguono nel corso dell'anno. Per i collegamenti marittimi da Livorno per Olbia, da Civitavecchia per Olbia e Porto Torres, da Livorno e Napoli per Palermo, da Civitavecchia e Porto Torres per Barcellona, è attualmente in vigore una delle promozioni più apprezzate dal mercato per le partenze di alta stagione: l'Advanced Booking, che offre una riduzione del 20% (diritti fissi esclusi) a chi prenota il suo viaggio estivo entro il 30 aprile 2023.

Torna quest'anno anche la ricca programmazione di viaggi a tema sulla tratta Civitavecchia-Barcellona e ritorno. Dal 21 al 27 aprile è in programma Una Nave di Libri per Barcellona, l'atteso appuntamento con il primo e unico festival della letteratura sul mare, a cura della testata Leggere:tutti. In piena estate, dal 15 al 18 luglio, sarà la volta di Grimaldi Dance Fit Cruise con la sua proposta di lezioni e sessioni di fitness condotta dai più noti istruttori internazionali, nei grandi spazi interni e sul ponte della nave. Nel mezzo, altri eventi tematizzati con giochi, sport e balli.

Completano l'offerta le proposte di Grimaldi Lines Tour Operator per vacanze in Sardegna e Sicilia con la formula nave + soggiorno. Strutture alberghiere, residence e villaggi sono stati selezionati con particolare cura e con grande attenzione al rapporto qualità/prezzo, per offrire agli ospiti una vacanza di vero relax nelle più belle località balneari italiane.