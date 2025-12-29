|
adsp napoli 1
30 dicembre 2025, Aggiornato alle 16,31
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Armatori 29/12/2025

Saranno costruite in Cina due nuove navi cisterna per d'Amico International

La consegna delle unità, estremamente efficienti dal punto di vista energetico, è prevista tra i mesi di aprile e luglio del 2029


d'Amico International Shipping (DIS), specializzata nel mercato delle navi cisterna, comunica che la propria controllata operativa d'Amico Tankers ha firmato un contratto di costruzione con la cinese Guangzhou Shipyard International Company Limited per l'acquisto di due nuove navi cisterna ‘Medium Range 1' (40.000 tonnellate di portata lorda) al prezzo di 43,2 milioni di dollari ciascuna. È previsto che queste due nuove navi, estremamente efficienti dal punto di vista energetico, vengano consegnate a d'Amico Tankers rispettivamente nei mesi di aprile e luglio 2029.

d'Amico Tankers dispone inoltre di un'opzione, esercitabile entro tre mesi dalla firma del contratto di costruzione, per ordinare una o due ulteriori navi della stessa tipologia Ad oggi, la flotta DIS comprende 29 navi cisterna a doppio scafo (MR, Handysize e LR1, di cui 27 navi di proprietà e 2 a noleggio a scafo nudo), con un'età media pari a 9,5 anni.

Tag: petroliere

Articoli correlati

Israele, ZIM rigetta una seconda offerta di acquisto presentata da Glickman e Ungar

Suez, tornano le navi Maersk e Cma Cgm

Muggiano, Fincantieri consegna alla Marina indonesiana una multipurpose combat ship

Per il Gruppo Grendi nuovo anno con l'arrivo della quinta nave

Bank of China con Grimaldi per l'acquisto della nuova nave "Grande Melbourne"

Mikki Koskinen è il nuovo presidente di Ecsa

Trasporti eccezionali, CEVA Logistics acquisisce il gruppo Fagioli

Rebranding per le attività del gruppo Messina

Battezzato a Palermo "GNV Virgo", primo traghetto italiano di lunga percorrenza a Gnl