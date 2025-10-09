|
Sanmar consegna "Gargano" a Rimorchiatori Napoletani

Si tratta di una imbarcazione multiuso progettata per operazioni impegnative

Il nuovo rimorchiatore "Gargano"

È stato denominato Gargano il nuovo rimorchiatore che il cantiere navale turco Sanmar ha consegnato alla società italiana Rimorchitori Napoletani. Si tratta di un'unità versatile, multiuso e alimentata a diesel (con motori principali conformi allo standard Tier III), progettata per operazioni impegnative, tra cui movimentazione navale, rimorchio costiero, scorta e altri compiti. 

Gargano ha una capacità di tiro al punto fisso di 70 tonnellate e una velocità di crociera di almeno 12,5 nodi. Le sue specifiche principali includono una lunghezza fuori tutto di 24,4 metri e una larghezza di 12, quest'ultima in grado di garantire prestazioni e stabilità migliori rispetto a rimorchiatori di dimensioni simili.
 

