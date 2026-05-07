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Armatori - Eventi 07/05/2026

"Salute in Viaggio", prosegue l'iniziativa itinerante promossa da Caronte & Tourist

Il progetto offre ai cittadini screening gratuiti in diverse tappe delle periferie messinesi


Prosegue a Messina "Salute in Viaggio", l'iniziativa itinerante di sanità di prossimità promossa dal Gruppo Caronte & Tourist in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. Il progetto offre screening gratuiti in diverse tappe delle periferie della città sullo Stretto, con un'attenzione particolare alle persone in condizioni di fragilità sociale.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 10 maggio, dalle ore 9 alle 13,  presso la Chiesa del Villaggio C.E.P. L'iniziativa coinvolgerà i centri di Contesse, Santa Lucia sopra Contesse, San Filippo, Messina 2, Pistunina, Villaggio Aldisio, Minissale e zone limitrofe. Saranno disponibili visite specialistiche di cardiologia, pediatria, otorinolaringoiatria e dermatologia, oltre a consulti per la prevenzione con igienista dentale, audiometristi, nutrizionista e uno sportello dedicato alla prevenzione dell'osteoporosi.

Tag: caronte&tourist

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