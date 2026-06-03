|
adsp napoli 1
03 giugno 2026, Aggiornato alle 15,41
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Infrastrutture 03/06/2026

Riqualificato a Palermo il Foro Italico

L'area è stata interessata negli ultimi mesi da un articolato intervento di sistemazione e ripristino delle aree e dei camminamenti pedonali


Il Foro Italico di Palermo è pronto ad accogliere il concerto di Radio Italia Live con un volto rinnovato. L'area, uno dei luoghi simbolo del rapporto tra il capoluogo siciliano e il mare, è stata infatti interessata negli ultimi mesi da un articolato intervento di sistemazione e di ripristino delle aree e dei camminamenti pedonali, resi inutilizzabili e pericolosi dalla mareggiata provocata dal ciclone Harry.

La riqualificazione, realizzata dall'AdSP con fondi propri, si è appena conclusa e l'Authority è pronta a consegnare formalmente l'area al Comune:  "I lavori di rimozione dei detriti e di pavimentazione hanno consentito di ripristinare pienamente la funzionalità del sito, migliorando le condizioni di sicurezza, accessibilità e capacità di accoglienza e rendendo nuovamente fruibile uno degli spazi pubblici più rappresentativi del waterfront cittadino", commenta il presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Annalisa Tardino.

"L'attività realizzata ha, inoltre, permesso di rispettare l'impegno assunto nei mesi scorsi con gli organizzatori del concerto, assicurando la disponibilità del luogo nei tempi richiesti per ospitare uno degli appuntamenti musicali più partecipati a livello nazionale. Il concerto del prossimo 28 giugno - conclude Tardino - si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione del rapporto tra porto e città portato avanti dall'Autorità di Sistema portuale e orientato a restituire qualità urbana agli spazi affacciati sul mare e a rafforzarne la funzione pubblica e collettiva". 

Tag: porti - palermo

Articoli correlati

Nuovo piano dei porti per l'Alto Tirreno

Riforma portuale, le priorità sotto la lente del Gruppo di lavoro

A Barletta parte il cantiere per prolungare i moli foranei

A Palermo il focus sugli interporti italiani

Vibo Valentia Marina, sotto la lente il futuro del porto

Marina di Carrara, posato il nuovo ponte ferroviario

A Palermo il confronto nazionale sul futuro degli interporti

Elettrificazione banchine a Trieste: "Conclusi i lavori, cominciamo questa estate"

A Napoli primo rifornimento di Gnl da bettolina a nave da crociera