|
adsp napoli 1
27 maggio 2026, Aggiornato alle 09,15
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Logistica 27/05/2026

RINA raggiunge il primo miliardo di ricavi

L'assemblea dei soci del gruppo multinazionale ha approvato il bilancio 2025


Registrando dati complessivamente in crescita, l'assemblea dei soci di RINA, gruppo multinazionale di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica, ha approvato ieri il bilancio 2025 che vede ricavi pari a 1,030 miliardi di euro (in aumento dell'11% rispetto al 2024) e un EBITDA adjusted pari a 155 milioni di euro (+12,5% rispetto al 2024, passando quindi dal 14,8% al 15% sui ricavi). L'utile netto del Gruppo sale a 39,7 milioni di euro, rispetto ai 30,4 milioni dell'anno precedente, e la leva finanziaria si conferma intorno a 1x. Inoltre, RINA continua a costruire il proprio futuro sostenendo la crescita dei ricavi di domani con un rapporto tra nuovi ordini acquisiti e ricavi superiore a 1,2x.

Il trend positivo prosegue anche nel primo trimestre 2026, che RINA ha chiuso con ricavi gestionali a 246 milioni di euro (+2,7% rispetto allo stesso periodo 2025). La raccolta ordini è di circa 346 milioni di euro.

Per Ugo Salerno, presidente esecutivo di RINA, «il superamento del miliardo di ricavi testimonia la solidità di RINA: un'azienda capace di evolvere continuamente e determinata a proseguire il proprio percorso. Una crescita che intendiamo sostenere anche attraverso acquisizioni mirate a livello internazionale, focalizzate sui business a più alto potenziale strategico. Questo risultato è il frutto di un percorso costruito nel tempo, fondato sulle persone, sulle competenze e sulla capacità di trasformarsi in un contesto in continua evoluzione. Risultati come questi confermano la capacità del Gruppo di cogliere le opportunità del mercato e trasformarle in sviluppo e valore di lungo periodo».

Carlo Luzzatto, amministratore delegato e direttore generale di RINA, ha commentato: «Stiamo accelerando la realizzazione del piano strategico al 2030, consolidando l'impegno del Gruppo nelle iniziative legate all'innovazione, che rappresenta da sempre una caratteristica distintiva di RINA. In questo percorso si inserisce anche l'acquisizione di Foreship, che ha rappresentato un passaggio strategico per rafforzare ulteriormente le nostre competenze nel settore marine e dell'ingegneria navale, ampliando il nostro posizionamento internazionale. Sono molto orgoglioso dei risultati raggiunti fin qui grazie all'impegno corale di tutti i colleghi».

Tag: rina

Articoli correlati

Flussi dei camion, Salerno Container Terminal e Certus insieme per l'automazione

Geopolitica delle merci e futuro delle spedizioni: l'assemblea pubblica di Fedespedi

E-commerce, Confetra: "La tassa italiana da due euro è un autogol"

Monfalcone, Fincantieri avvia il primo corso di formazione civica per lavoratori stranieri

Cargo aereo, Enac e Confetra firmano protocollo per lo sviluppo del settore

Industria marittima, ok dei cantieri navali alla "Strategia" continentale

Rischio demolizione per le navi ex ILVA, Unione Marittimi: "In bilico 240 posti di lavoro"

Logistica avanzata, Leapmotor International e Grimaldi Group consolidano la partnership strategica

L'assemblea di Fincantieri approva il Bilancio 2025 e nomina il nuovo collegio sindacale