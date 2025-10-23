|
adsp napoli 1
23 ottobre 2025, Aggiornato alle 11,12
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Logistica 23/10/2025

Rimorchi e semirimorchi, boom di immatricolazioni a settembre

Nei primi nove mesi del 2025 il settore ha registrato un incremento del 13,4%

Una fabbrica della Renault Trucks negli anni Sessanta

Il mercato italiano di rimorchi e semirimorchi ha registrato a settembre una crescita significativa, con le immatricolazioni che segnano un aumento del 55,1% rispetto allo stesso mese del 2024, pari a 461 unità aggiuntive in volume. Nell'arco temporale gennaio-settembre 2025, segnala Unrae (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), le immatricolazioni complessive hanno raggiunto 11.592 unità, con un incremento del 13,4% rispetto alle 10.219 dello stesso periodo del 2024.

"Accogliamo con favore la crescita sostenuta di settembre, sebbene essa sia in parte legata al confronto con il mese di settembre 2024 particolarmente debole. Perché questi segnali positivi non restino episodi isolati, è necessario attuare misure strutturali di sostegno alle imprese di autotrasporto, favorendo il rinnovo del parco veicolare", commenta Michele Mastagni, coordinatore del Gruppo Rimorchi, Semirimorchi e Allestimenti di Unrae.

Tag: autotrasporto

Articoli correlati

Disciplina carico e scarico, Fedespedi e Assiterminal chiedono chiarimenti al Mit

Accordo di cooperazione tra Grimaldi e China Merchants

Porti, lavoro e riforme, Falteri (Federlogistica): "Necessario il confronto con operatori e imprese"

Riforma porti, Pasquale Russo (Conftrasporto): "È necessario un confronto vero con il governo"

Gruppo FS, entra in servizio un nuovo treno diagnostico

Unità navali autonome, accordo tra Fincantieri e Defcomm

Port Fee e decreto Infrastrutture: valorizzare le attese e la sicurezza nel porto di Napoli | L'analisi di Fita Cna

Rotta artica, Pessina (Federagenti): "Non è una minaccia per il Mediterraneo"

L'export italiano cresce dell'1,9% nel primo semestre 2025. Lo studio di Fedespedi