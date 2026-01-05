|
05 gennaio 2026
Rimborso accise gasolio, via alle richieste per il quarto trimestre 2025

L'agevolazione è destinata alle imprese di autotrasporto che operano con mezzi sopra le 7,5 tonnellate di categoria Euro 5 o superiori

Dall'inizio di gennaio, le imprese di autotrasporto, che operano con mezzi sopra le 7,5 tonnellate di categoria Euro 5 o superiori, possono presentare all'Agenzia delle Dogane la domanda per il rimborso delle accise per il quarto trimestre 2025. Le istanze devono riguardare le fatture per rifornimento di gasolio con data dal 1° ottobre al 31 dicembre 2025, purché ogni spesa sia attestata da fatture elettroniche con l'indicazione della targa del mezzo rifornito.

Gli importi riconosciuti con il rimborso accise gasolio autotrasportatori variano in base alla tipologia di carburante utilizzato e all'aliquota applicata al momento dell'immissione in consumo. Per i consumi di gasolio tradizionale e per i gasoli paraffinici che non rispettano i requisiti ambientali previsti dalla normativa, il rimborso è pari a 229,18 euro per mille litri. Per i gasoli paraffinici HVO che soddisfano le condizioni di sostenibilità, oppure nei casi in cui il fornitore non fornisca informazioni sufficienti, l'importo riconosciuto è pari a 214,18 euro per mille litri.
 

