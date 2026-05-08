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08 maggio 2026, Aggiornato alle 09,50
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Infrastrutture - Politiche marittime 08/05/2026

Riforma della portualità, Mattarella firma il disegno di legge

Nella nuova versione del testo viene notevolmente ridimensionato il capitale sociale del futuro organismo di direzione e coordinamento degli scali marittimi

Sergio Mattarella

Notificando una sostanziale riduzione del capitale sociale previsto della futura Porti d'Italia spa, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il disegno di legge del 6 maggio 2026, approvato dal Consiglio dei Ministri poco prima di Natale, "sul riordino della legge 28 gennaio 1994 numero 84 in materia di governance portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale".

La firma del Capo dello Stato segue il via libera della Ragioneria Generale dello Stato sulle coperture finanziare del provvedimento. Ora il disegno di legge andrà alla Camera dei Deputati per iniziare l'iter di approvazione. Il testo è stato modificato in molti punti rispetto al documento approvato dal CdM del 22 dicembre 2025. In particolare il capitale della Porti d'Italia spa, inizialmente previsto di 500 milioni di euro, scende a soli 10 milioni. Di conseguenza cambiano notevolmente anche le previste risorse derivanti dai prelievi sulle entrate delle AdSP. In ogni caso, si pensa di non arrivare alla costituzione della società prima dell'anno prossimo.
 

Tag: porti

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