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21 aprile 2026, Aggiornato alle 15,38
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Infrastrutture 21/04/2026

Riciclo materie plastiche, a Porto Marghera sarà realizzato un nuovo impianto

L'intervento dell'AdSP Mare Adriatico Settentrionale prevede un investimento complessivo di 34 milioni di euro

L'area destinata alla nuova struttura di Porto Marghera

Sarà insediato nell'area industriale "ex Alcoa" di Porto Marghera un nuovo impianto dedicato al riciclo delle materie plastiche promosso da Eco+Eco Srl, società del gruppo Veritas. L'intervento, autorizzato con procedura ZLS dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, prevede un investimento complessivo di circa 34 milioni di euro, di cui 22 milioni destinati alla componente impiantistica e circa 12 milioni alle opere infrastrutturali e edilizie.

I lavori dureranno circa due anni e, una volta a regime, l'impianto consentirà la creazione di 100 nuovi posti di lavoro. Il complesso sorgerà su un'area di oltre 41mila metri quadrati e comprenderà strutture dedicate alle attività produttive, aree di stoccaggio e movimentazione dei materiali, spazi per i servizi al personale e uffici direzionali e commerciali. 


 

Tag: porti - venezia

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