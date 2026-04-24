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Armatori - Politiche marittime 24/04/2026

Registrazioni navali, Imo approva le linee guida per la trasparenza

Le regole sollecitano la dovuta diligenza nelle procedure, utili a scoprire documentazioni fraudolente e abusi di bandiere

(Ph: Imo)

Il Comitato Giuridico dell'International Maritime Organization (Imo) ha approvato a Londra un nuovo insieme di li la dovuta diligenza nella registrazione delle navi, nonché per prevenire registrazioni fraudolente e abusi di bandiere.nee guida per migliorare la trasparenza e Le linee guida, ricorda la Fondazione del Mare, contribuiscono a colmare una lacuna normativa chiave per l'industria marittima, dato che attualmente non esiste un quadro internazionale vincolante che regoli la registrazione delle navi. 

Le Linee Guida appena approvate assisteranno i registri delle navi di bandiera nuovi e esistenti fornendo misure pratiche per rafforzare la verifica e la due diligence, garantire registri di proprietà accurati e migliorare la supervisione delle procedure di registrazione.

Il segretario generale dell'Imo, Arsenio Dominguez, ritiene che  "questo rappresenti un passo positivo verso la garanzia della dovuta diligenza nei sistemi di registrazione delle navi, a beneficio della sicurezza, della tutela dell'ambiente marino e del benessere dei marittimi, elementi essenziali per la sicurezza della navigazione internazionale. Le linee guida contribuiranno inoltre a eliminare i casi di registrazione fraudolenta".
 

Tag: imo

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