Armatori - Logistica 15/12/2025

Rebranding per le attività del gruppo Messina

Una nuova scelta grafica e lessicale che sarà comune per tutte le declinazioni del business aziendale, armatoriali e logistiche


Non è solo una questione di forma e immagine, ma la scelta di presentarsi sul mercato come un unicum in grado di offrire servizi caratterizzati dagli stessi standard qualitativi nelle differenti declinazioni operative del trasporto marittimo e della logistica. Questo l'obiettivo principale a monte della decisione del gruppo armatoriale e logistico Ignazio Messina & C. di procedere a un rebranding complessivo basato su una scelta grafica e lessicale comune per tutte le declinazioni del suo business: dalla compagnia di navigazione specializzata nel trasporto di container ma anche di pezzi eccezionali, ai terminal portuali, alle attività intermodali e alla manutenzione e riparazione di mezzi meccanici.

"Obiettivo - si spiega in una nota - che cela anche la precisa volontà di ribadire la compattezza e la visione del gruppo e della famiglia insieme al management e tutta la struttura in grado di esprimere una volontà comune sia in acque tempestose, sia in periodi, come quello attuale, di forte e convinto sviluppo. Scelta operativa da oggi sulla comunicazione ufficiale a tutte le controparti operative, ma anche finanziarie, di un nuovo brand che si richiama al passato, ma che traguarda il futuro".

