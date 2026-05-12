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Armatori - Politiche marittime 12/05/2026

Reattori nucleari per il trasporto marittimo: negli Usa si raccolgono proposte

Iniziativa per coinvolgere gli operatori del settore promossa dal Department of Transportation e dalla Maritime Administration (Marad)

(Ph: New Civil Engineer)

Proposte per lo sviluppo di piccoli reattori nucleari modulari destinati al trasporto marittimo commerciale. Le ha cominciate a raccogliere il segretario ai Trasporti, Sean P. Duffy, insieme alla Maritime Administration (Marad), invitando progettisti e operatori ad inviare entro il prossimo 5 agosto proposte per lo sviluppo di un modello di mini reattore, con l'obiettivo di rivitalizzare la cantieristica navale statunitense, ridurre i costi e garantire la supremazia energetica. 

Gli operatori del settore sono in particolare sollecitati ad individuare un'architettura di sistema efficiente, con soluzioni semplificate per introdurre l'energia nucleare in intere flotte e reti logistiche, avviando la produzione di questo tipo di reattori nei cantieri navali statunitensi in vista della creazione di team di lavoratori qualificati e di nuovi standard di certificazione.
 

Tag: navi - cantieri

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