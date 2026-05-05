|
adsp napoli 1
05 maggio 2026, Aggiornato alle 11,44
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Eventi - Infrastrutture 05/05/2026

Ravenna ospita "Deportibus", il festival dedicato agli scali italiani

In programma oltre trenta appuntamenti tra conferenze, interviste e spettacoli


Dal 21 al 23 maggio è in programma a Ravenna la seconda edizione di "Deportibus - Il Festival dei porti che collegano il mondo", dedicato alla portualità. La manifestazione, nella città recentemente nominata prima Capitale italiana del Mare, prevede oltre trenta appuntamenti diffusi, tra tavole rotonde, conferenze, interviste e spettacoli.

L'evento è promosso dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrosettentrionale, in collaborazione con Regione Emilia-Romagna, Provincia e Comune di Ravenna, e organizzato da Italian Blue Growth. Tra i temi in primo piano, la transizione energetica, l'innovazione tecnologica e la riforma del sistema portuale, il cui disegno di legge approda proprio in questi giorni alle Camere. 

Il programma si divide in due macro-aree: "Connessioni", dedicata al confronto tecnico e istituzionale con la partecipazione di ministri, amministratori delegati e vertici dei Corpi militari, e 'Impronte', con visite guidate, laboratori e mostre. A esibirsi il 22 maggio, alle 22 al teatro di Tradizione Dante Alighieri, il violinista Olen Cesari, con la sua International Clandestine Orchestra. Il festival si concluderà nella serata del 23 maggio in Darsena con uno spettacolo di droni luminosi, fuochi d'artificio e il concerto dell'Orchestra La Corelli diretta dal Maestro Jacopo Rivani.
 

Tag: porti - ravenna - eventi

Articoli correlati

A Trieste e Monfalcone cresce il modello di lavoro portuale

Container terminal, PSA International acquisisce il 30% della cinese Xiamen

Porto della Spezia, al via elettrificazione da 110 Megawatt

Geodati in porto: la nuova mappatura ISPRA della portualità italiana

Mare Adriatico Orientale, approvato il rendiconto 2025

Gioia Tauro, approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2025

Diga foranea di Genova: ok a nuove risorse e proroga commissario

Fincantieri costruirà navi militari per l'Albania

Officina Digitale in Campania: con DAC e Leonardo laboratori gemelli per la filiera aerospaziale