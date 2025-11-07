|
Logistica 05/11/2025

Rail Cargo Group inaugura la nuova linea ferroviaria austriaca Koralm

I binari procedono lungo l'asse meridionale del corridoio europeo Baltico-Adriatico

(Ph: OBB)

La società ferroviaria austriaca ÖBB annuncia di aver inaugurato il traffico delle merci sulla nuova linea ferroviaria Koralm, che unisce le città di Graz e Klagenfurt lungo l'asse meridionale del corridoio europeo Baltico-Adriatico. 

Ancor prima dell'apertura al traffico dei passeggeri (prevista il 14 dicembre), Rail Cargo Group (Rcg), la filiale cargo del gruppo ÖBB, utilizzerà quindi la nuova linea ferroviaria di 130 chilometri, di cui 50 in galleria, tra Carinzia e Stiria.

"Con la nuova Koralmbahn - ha dichiarato Clemens Först, amministratore delegato di Rcg – offriamo ai viaggiatori tempi di trasporto più brevi e maggiore capacità per una logistica rispettosa del clima". 
 

